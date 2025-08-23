Währungen / EWJ
EWJ: iShares MSCI Japan Index Fund
80.80 USD 0.71 (0.87%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EWJ hat sich für heute um -0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.58 bis zu einem Hoch von 80.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI Japan Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
80.58 80.95
Jahresspanne
59.84 81.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 81.51
- Eröffnung
- 80.83
- Bid
- 80.80
- Ask
- 81.10
- Tief
- 80.58
- Hoch
- 80.95
- Volumen
- 3.896 K
- Tagesänderung
- -0.87%
- Monatsänderung
- 4.19%
- 6-Monatsänderung
- 19.09%
- Jahresänderung
- 11.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K