KurseKategorien
Währungen / EWJ
Zurück zum Aktien

EWJ: iShares MSCI Japan Index Fund

80.80 USD 0.71 (0.87%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EWJ hat sich für heute um -0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.58 bis zu einem Hoch von 80.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares MSCI Japan Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EWJ News

Tagesspanne
80.58 80.95
Jahresspanne
59.84 81.84
Vorheriger Schlusskurs
81.51
Eröffnung
80.83
Bid
80.80
Ask
81.10
Tief
80.58
Hoch
80.95
Volumen
3.896 K
Tagesänderung
-0.87%
Monatsänderung
4.19%
6-Monatsänderung
19.09%
Jahresänderung
11.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K