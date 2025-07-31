Валюты / ETR
ETR: Entergy Corporation
88.26 USD 1.96 (2.17%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ETR за сегодня изменился на -2.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.17, а максимальная — 90.46.
Следите за динамикой Entergy Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ETR
Дневной диапазон
88.17 90.46
Годовой диапазон
64.38 91.46
- Предыдущее закрытие
- 90.22
- Open
- 90.20
- Bid
- 88.26
- Ask
- 88.56
- Low
- 88.17
- High
- 90.46
- Объем
- 3.340 K
- Дневное изменение
- -2.17%
- Месячное изменение
- 0.72%
- 6-месячное изменение
- 2.54%
- Годовое изменение
- 34.03%
