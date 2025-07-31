FiyatlarBölümler
ETR: Entergy Corporation

88.68 USD 0.85 (0.97%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ETR fiyatı bugün 0.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 87.69 ve Yüksek fiyatı olarak 89.25 aralığında işlem gördü.

Entergy Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
87.69 89.25
Yıllık aralık
64.38 91.46
Önceki kapanış
87.83
Açılış
88.51
Satış
88.68
Alış
88.98
Düşük
87.69
Yüksek
89.25
Hacim
4.794 K
Günlük değişim
0.97%
Aylık değişim
1.20%
6 aylık değişim
3.03%
Yıllık değişim
34.67%
21 Eylül, Pazar