ETR: Entergy Corporation
87.83 USD 0.33 (0.37%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ETR hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.40 bis zu einem Hoch von 88.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Entergy Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
87.40 88.57
Jahresspanne
64.38 91.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 88.16
- Eröffnung
- 87.76
- Bid
- 87.83
- Ask
- 88.13
- Tief
- 87.40
- Hoch
- 88.57
- Volumen
- 3.081 K
- Tagesänderung
- -0.37%
- Monatsänderung
- 0.23%
- 6-Monatsänderung
- 2.04%
- Jahresänderung
- 33.38%
