ETR: Entergy Corporation
87.83 USD 0.33 (0.37%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ETRの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり87.40の安値と88.57の高値で取引されました。
Entergy Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
87.40 88.57
1年のレンジ
64.38 91.46
- 以前の終値
- 88.16
- 始値
- 87.76
- 買値
- 87.83
- 買値
- 88.13
- 安値
- 87.40
- 高値
- 88.57
- 出来高
- 3.081 K
- 1日の変化
- -0.37%
- 1ヶ月の変化
- 0.23%
- 6ヶ月の変化
- 2.04%
- 1年の変化
- 33.38%
