통화 / ETR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ETR: Entergy Corporation
88.68 USD 0.85 (0.97%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ETR 환율이 오늘 0.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 87.69이고 고가는 89.25이었습니다.
Entergy Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ETR News
- META Seeks to Become a Power Trader to Manage Massive Data Center Needs - TipRanks.com
- This investor bought Netflix, Alphabet and Nvidia on the cheap. Where he’s looking now.
- Can CEG's Energy Efficiency Products Act as a Growth Catalyst?
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- This HubSpot Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Entergy (NYSE:ETR), AptarGroup (NYSE:ATR)
- Jefferies initiates Entergy stock with Buy rating on AI data center growth
- How Is PPL Empowering Customers Through Energy Efficiency?
- Why Is Entergy (ETR) Down 2.5% Since Last Earnings Report?
- NEE vs. ETR: Which Utility Stock Is the Safer Bet for Investors?
- What's Going On With Meta Platforms Stock Wednesday? - Meta Platforms (NASDAQ:META)
- The AI Revolution Is Devouring Everything
- UTES: Active Utilities ETF Focused On Total Return (NYSEARCA:UTES)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Stocks With Accelerating Earnings: QuantumScape, Civeo, and More
- OGE Energy: Some Growth From Datacenters, But Stock Is Not A Bargain (NYSE:OGE)
- Entergy receives regulatory approval for investments to support Meta’s Louisiana data center
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- UTG: An Excellent Utility Fund For The Long Term, But Too Expensive (NYSE:UTG)
- Anastasia Minor sells Entergy (ETR) shares worth $13195
- Nuclear Stocks Shine as Demand for Zero-Carbon Energy Accelerates
- UBS: Time to cut back on cyclicals, favor select defensives
- Entergy: Why I Am Buying After Updated Demand Outlook Into 2026 (NYSE:ETR)
- Can Oklo's Fuel Recycling Strategy Change Nuclear Power?
- Mizuho raises Entergy stock price target to $97 on capex growth
일일 변동 비율
87.69 89.25
년간 변동
64.38 91.46
- 이전 종가
- 87.83
- 시가
- 88.51
- Bid
- 88.68
- Ask
- 88.98
- 저가
- 87.69
- 고가
- 89.25
- 볼륨
- 4.794 K
- 일일 변동
- 0.97%
- 월 변동
- 1.20%
- 6개월 변동
- 3.03%
- 년간 변동율
- 34.67%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K