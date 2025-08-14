Валюты / DLR
DLR: Digital Realty Trust Inc
173.95 USD 1.13 (0.65%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DLR за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 172.10, а максимальная — 175.37.
Следите за динамикой Digital Realty Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DLR
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- RQI: Quality Income Paid Monthly From Real Estate Holdings (NYSE:RQI)
- Digital Realty Backs AI and Hybrid Cloud Adoption With Innovation Lab
- Digital Realty at BofA Conference: Strategic Growth and Market Insights
- Digital Realty Trust: A Cautionary Tale in the AI Boom
- Green data centers test Ireland’s shift to on-site power: solution or setback?
- U.S. REITs Raise $4.85B Through At-The-Market Programs In Q2 2025
- VOLT: A Relatively Safer Entry Into The AI Craze (NASDAQ:VOLT)
- Digital Realty Trust board approves 2025 carried interest plan for executives
- APLD Trades Higher Than Industry at 13.5X P/S: Is the Stock a Buy?
- Home Prices Fall Three Months In A Row—First Time Since 2010 - American Tower (NYSE:AMT), Crown Castle (NYSE:CCI)
- Iron Mountain Q2: Record High Revenues, Continued Growth Momentum (IRM)
- IYR: Betting On REITs' Recovery (NYSEARCA:IYR)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Who benefits the most from rate cuts?
- Can Polaris Forge 2 Fuel the Next Leg of Growth for APLD Stock?
- Investing In AI: Why Data Centers? Why DTCR?
- REITs Could Have Some Of Their Best Years Ahead: Two Value Plays I Like With Strong Upside
- BMO Capital reiterates Digital Realty Trust stock rating with positive AI outlook
- Columbia Dividend Opportunity Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:INUTX)
- The AI Stocks to Sell (and Buy) Now
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
Дневной диапазон
172.10 175.37
Годовой диапазон
129.97 197.81
- Предыдущее закрытие
- 175.08
- Open
- 174.62
- Bid
- 173.95
- Ask
- 174.25
- Low
- 172.10
- High
- 175.37
- Объем
- 2.909 K
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- 5.42%
- 6-месячное изменение
- 20.25%
- Годовое изменение
- 7.44%
