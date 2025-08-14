КотировкиРазделы
DLR
DLR: Digital Realty Trust Inc

173.95 USD 1.13 (0.65%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DLR за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 172.10, а максимальная — 175.37.

Следите за динамикой Digital Realty Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
172.10 175.37
Годовой диапазон
129.97 197.81
Предыдущее закрытие
175.08
Open
174.62
Bid
173.95
Ask
174.25
Low
172.10
High
175.37
Объем
2.909 K
Дневное изменение
-0.65%
Месячное изменение
5.42%
6-месячное изменение
20.25%
Годовое изменение
7.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.