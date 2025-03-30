КотировкиРазделы
CWB: SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

90.50 USD 0.94 (1.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CWB за сегодня изменился на 1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.91, а максимальная — 90.54.

Следите за динамикой SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CWB сегодня?

SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) сегодня оценивается на уровне 90.50. Инструмент торгуется в пределах 1.05%, вчерашнее закрытие составило 89.56, а торговый объем достиг 679. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CWB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF?

SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF в настоящее время оценивается в 90.50. Отслеживайте движения CWB на графике в реальном времени.

Как купить акции CWB?

Вы можете купить акции SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) по текущей цене 90.50. Отслеживайте изменения CWB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CWB?

Инвестирование в SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF предполагает учет годового диапазона 70.56 - 91.10 и текущей цены 90.50. Изучайте ежедневные изменения цены CWB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF?

Самая высокая цена SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) за последний год составила 91.10. Акции заметно колебались в пределах 70.56 - 91.10, сравнение с 89.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF?

Самая низкая цена SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) за год составила 70.56. Сравнение с текущими 90.50 и 70.56 - 91.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CWB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CWB?

В прошлом SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF проходил через дробление акций.

Дневной диапазон
89.91 90.54
Годовой диапазон
70.56 91.10
Предыдущее закрытие
89.56
Open
89.97
Bid
90.50
Ask
90.80
Low
89.91
High
90.54
Объем
679
Дневное изменение
1.05%
Месячное изменение
5.75%
6-месячное изменение
18.49%
Годовое изменение
18.15%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8