- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CWB: SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
Курс CWB за сегодня изменился на 1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.91, а максимальная — 90.54.
Следите за динамикой SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CWB
- FPE: Income ETF With Systemic Risk And Slow Erosion (NYSEARCA:FPE)
- YINN: Benefits And Risks Of A Leveraged Chinese Equity ETF (NYSEARCA:YINN)
- National Bank of Canada’s ratings affirmed at ’A+’ by Fitch
- BMO raises National Bank of Canada target to Cdn$138
- National Bank of Canada Reports Second Quarter 2025 Results and Increases Dividend
- National Bank of Canada reports robust second quarter results
- National Bank of Canada boosts dividend amid Q2 profit dip
- National Bank of Canada Q2 2025 slides: Strong growth across all segments
- The Rise And Growth Of Venture Debt
- CWB: Bond Index ETF With A Taste Of Equities
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CWB сегодня?
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) сегодня оценивается на уровне 90.50. Инструмент торгуется в пределах 1.05%, вчерашнее закрытие составило 89.56, а торговый объем достиг 679. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CWB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF?
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF в настоящее время оценивается в 90.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.15% и USD. Отслеживайте движения CWB на графике в реальном времени.
Как купить акции CWB?
Вы можете купить акции SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) по текущей цене 90.50. Ордера обычно размещаются около 90.50 или 90.80, тогда как 679 и 0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CWB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CWB?
Инвестирование в SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF предполагает учет годового диапазона 70.56 - 91.10 и текущей цены 90.50. Многие сравнивают 5.75% и 18.49% перед размещением ордеров на 90.50 или 90.80. Изучайте ежедневные изменения цены CWB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF?
Самая высокая цена SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) за последний год составила 91.10. Акции заметно колебались в пределах 70.56 - 91.10, сравнение с 89.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF?
Самая низкая цена SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) за год составила 70.56. Сравнение с текущими 90.50 и 70.56 - 91.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CWB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CWB?
В прошлом SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 89.56 и 18.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 89.56
- Open
- 89.97
- Bid
- 90.50
- Ask
- 90.80
- Low
- 89.91
- High
- 90.54
- Объем
- 679
- Дневное изменение
- 1.05%
- Месячное изменение
- 5.75%
- 6-месячное изменение
- 18.49%
- Годовое изменение
- 18.15%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8