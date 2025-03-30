报价部分
CWB: SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

90.50 USD 0.94 (1.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CWB汇率已更改1.05%。当日，交易品种以低点89.91和高点90.54进行交易。

关注SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

CWB新闻

常见问题解答

CWB股票今天的价格是多少？

SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF股票今天的定价为90.50。它在1.05%范围内交易，昨天的收盘价为89.56，交易量达到679。CWB的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF股票是否支付股息？

SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF目前的价值为90.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.15%和USD。实时查看图表以跟踪CWB走势。

如何购买CWB股票？

您可以以90.50的当前价格购买SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF股票。订单通常设置在90.50或90.80附近，而679和0.59%显示市场活动。立即关注CWB的实时图表更新。

如何投资CWB股票？

投资SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF需要考虑年度范围70.56 - 91.10和当前价格90.50。许多人在以90.50或90.80下订单之前，会比较5.75%和。实时查看CWB价格图表，了解每日变化。

SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF的最高价格是91.10。在70.56 - 91.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF的绩效。

SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF股票的最低价格是多少？

SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF（CWB）的最低价格为70.56。将其与当前的90.50和70.56 - 91.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CWB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CWB股票是什么时候拆分的？

SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、89.56和18.15%中可见。

日范围
89.91 90.54
年范围
70.56 91.10
前一天收盘价
89.56
开盘价
89.97
卖价
90.50
买价
90.80
最低价
89.91
最高价
90.54
交易量
679
日变化
1.05%
月变化
5.75%
6个月变化
18.49%
年变化
18.15%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8