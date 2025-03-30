CWB: SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
今日CWB汇率已更改1.05%。当日，交易品种以低点89.91和高点90.54进行交易。
关注SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CWB新闻
常见问题解答
CWB股票今天的价格是多少？
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF股票今天的定价为90.50。它在1.05%范围内交易，昨天的收盘价为89.56，交易量达到679。CWB的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF股票是否支付股息？
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF目前的价值为90.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.15%和USD。实时查看图表以跟踪CWB走势。
如何购买CWB股票？
您可以以90.50的当前价格购买SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF股票。订单通常设置在90.50或90.80附近，而679和0.59%显示市场活动。立即关注CWB的实时图表更新。
如何投资CWB股票？
投资SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF需要考虑年度范围70.56 - 91.10和当前价格90.50。许多人在以90.50或90.80下订单之前，会比较5.75%和。实时查看CWB价格图表，了解每日变化。
SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF的最高价格是91.10。在70.56 - 91.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF的绩效。
SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF股票的最低价格是多少？
SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF（CWB）的最低价格为70.56。将其与当前的90.50和70.56 - 91.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CWB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CWB股票是什么时候拆分的？
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、89.56和18.15%中可见。
- 前一天收盘价
- 89.56
- 开盘价
- 89.97
- 卖价
- 90.50
- 买价
- 90.80
- 最低价
- 89.91
- 最高价
- 90.54
- 交易量
- 679
- 日变化
- 1.05%
- 月变化
- 5.75%
- 6个月变化
- 18.49%
- 年变化
- 18.15%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8