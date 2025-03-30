QuotazioniSezioni
CWB: SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

90.50 USD 0.94 (1.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CWB ha avuto una variazione del 1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 89.91 e ad un massimo di 90.54.

Segui le dinamiche di SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CWB oggi?

Oggi le azioni SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF sono prezzate a 90.50. Viene scambiato all'interno di 1.05%, la chiusura di ieri è stata 89.56 e il volume degli scambi ha raggiunto 679. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CWB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF pagano dividendi?

SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF è attualmente valutato a 90.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.15% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CWB.

Come acquistare azioni CWB?

Puoi acquistare azioni SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF al prezzo attuale di 90.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 90.50 o 90.80, mentre 679 e 0.59% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CWB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CWB?

Investire in SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF implica considerare l'intervallo annuale 70.56 - 91.10 e il prezzo attuale 90.50. Molti confrontano 5.75% e 18.49% prima di effettuare ordini su 90.50 o 90.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CWB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF?

Il prezzo massimo di SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF nell'ultimo anno è stato 91.10. All'interno di 70.56 - 91.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 89.56 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF?

Il prezzo più basso di SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) nel corso dell'anno è stato 70.56. Confrontandolo con gli attuali 90.50 e 70.56 - 91.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CWB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CWB?

SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 89.56 e 18.15%.

Intervallo Giornaliero
89.91 90.54
Intervallo Annuale
70.56 91.10
Chiusura Precedente
89.56
Apertura
89.97
Bid
90.50
Ask
90.80
Minimo
89.91
Massimo
90.54
Volume
679
Variazione giornaliera
1.05%
Variazione Mensile
5.75%
Variazione Semestrale
18.49%
Variazione Annuale
18.15%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8