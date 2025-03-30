- Panorámica
CWB: SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
El tipo de cambio de CWB de hoy ha cambiado un -0.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 89.95, mientras que el máximo ha alcanzado 90.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CWB hoy?
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) se evalúa hoy en 89.98. El instrumento se negocia dentro de -0.57%; el cierre de ayer ha sido 90.50 y el volumen comercial ha alcanzado 232. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CWB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF?
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF se evalúa actualmente en 89.98. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 17.47% y USD. Monitoree los movimientos de CWB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CWB?
Puede comprar acciones de SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) al precio actual de 89.98. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 89.98 o 90.28, mientras que 232 y -0.35% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CWB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CWB?
Invertir en SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF implica tener en cuenta el rango anual 70.56 - 91.10 y el precio actual 89.98. Muchos comparan 5.14% y 17.81% antes de colocar órdenes en 89.98 o 90.28. Estudie los cambios diarios de precios de CWB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF?
El precio más alto de SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en el último año ha sido 91.10. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 70.56 - 91.10, una comparación con 90.50 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF?
El precio más bajo de SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) para el año ha sido 70.56. La comparación con los actuales 89.98 y 70.56 - 91.10 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CWB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CWB?
En el pasado, SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 90.50 y 17.47% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 90.50
- Open
- 90.30
- Bid
- 89.98
- Ask
- 90.28
- Low
- 89.95
- High
- 90.73
- Volumen
- 232
- Cambio diario
- -0.57%
- Cambio mensual
- 5.14%
- Cambio a 6 meses
- 17.81%
- Cambio anual
- 17.47%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8