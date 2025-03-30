- Visão do mercado
CWB: SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
A taxa do CWB para hoje mudou para -0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 89.95 e o mais alto foi 90.73.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CWB Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CWB hoje?
Hoje SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) está avaliado em 90.42. O instrumento é negociado dentro de -0.09%, o fechamento de ontem foi 90.50, e o volume de negociação atingiu 317. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CWB em tempo real.
As ações de SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF pagam dividendos?
Atualmente SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF está avaliado em 90.42. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.04% e USD. Monitore os movimentos de CWB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CWB?
Você pode comprar ações de SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) pelo preço atual 90.42. Ordens geralmente são executadas perto de 90.42 ou 90.72, enquanto 317 e 0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CWB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CWB?
Investir em SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF envolve considerar a faixa anual 70.56 - 91.10 e o preço atual 90.42. Muitos comparam 5.66% e 18.38% antes de enviar ordens em 90.42 ou 90.72. Estude as mudanças diárias de preço de CWB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF?
O maior preço de SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) no último ano foi 91.10. As ações oscilaram bastante dentro de 70.56 - 91.10, e a comparação com 90.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF?
O menor preço de SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) no ano foi 70.56. A comparação com o preço atual 90.42 e 70.56 - 91.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CWB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CWB?
No passado SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 90.50 e 18.04% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 90.50
- Open
- 90.30
- Bid
- 90.42
- Ask
- 90.72
- Low
- 89.95
- High
- 90.73
- Volume
- 317
- Mudança diária
- -0.09%
- Mudança mensal
- 5.66%
- Mudança de 6 meses
- 18.38%
- Mudança anual
- 18.04%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8