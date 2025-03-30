- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CWB: SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWBの今日の為替レートは、-0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり89.95の安値と90.73の高値で取引されました。
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CWB News
- FPE: Income ETF With Systemic Risk And Slow Erosion (NYSEARCA:FPE)
- YINN: Benefits And Risks Of A Leveraged Chinese Equity ETF (NYSEARCA:YINN)
- National Bank of Canada’s ratings affirmed at ’A+’ by Fitch
- BMO raises National Bank of Canada target to Cdn$138
- National Bank of Canada Reports Second Quarter 2025 Results and Increases Dividend
- National Bank of Canada reports robust second quarter results
- National Bank of Canada boosts dividend amid Q2 profit dip
- National Bank of Canada Q2 2025 slides: Strong growth across all segments
- The Rise And Growth Of Venture Debt
- CWB: Bond Index ETF With A Taste Of Equities
よくあるご質問
CWB株の現在の価格は？
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFの株価は本日89.98です。-0.57%内で取引され、前日の終値は90.50、取引量は232に達しました。CWBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFの株は配当を出しますか？
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFの現在の価格は89.98です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.47%やUSDにも注目します。CWBの動きはライブチャートで確認できます。
CWB株を買う方法は？
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFの株は現在89.98で購入可能です。注文は通常89.98または90.28付近で行われ、232や-0.35%が市場の動きを示します。CWBの最新情報はライブチャートで確認できます。
CWB株に投資する方法は？
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFへの投資では、年間の値幅70.56 - 91.10と現在の89.98を考慮します。注文は多くの場合89.98や90.28で行われる前に、5.14%や17.81%と比較されます。CWBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETFの株の最高値は？
SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETFの過去1年の最高値は91.10でした。70.56 - 91.10内で株価は大きく変動し、90.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETFの株の最低値は？
SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF(CWB)の年間最安値は70.56でした。現在の89.98や70.56 - 91.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CWBの動きはライブチャートで確認できます。
CWBの株式分割はいつ行われましたか？
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、90.50、17.47%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 90.50
- 始値
- 90.30
- 買値
- 89.98
- 買値
- 90.28
- 安値
- 89.95
- 高値
- 90.73
- 出来高
- 232
- 1日の変化
- -0.57%
- 1ヶ月の変化
- 5.14%
- 6ヶ月の変化
- 17.81%
- 1年の変化
- 17.47%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8