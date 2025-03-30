クォートセクション
通貨 / CWB
株に戻る

CWB: SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

89.98 USD 0.52 (0.57%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CWBの今日の為替レートは、-0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり89.95の安値と90.73の高値で取引されました。

SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CWB News

よくあるご質問

CWB株の現在の価格は？

SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFの株価は本日89.98です。-0.57%内で取引され、前日の終値は90.50、取引量は232に達しました。CWBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFの株は配当を出しますか？

SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFの現在の価格は89.98です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.47%やUSDにも注目します。CWBの動きはライブチャートで確認できます。

CWB株を買う方法は？

SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFの株は現在89.98で購入可能です。注文は通常89.98または90.28付近で行われ、232や-0.35%が市場の動きを示します。CWBの最新情報はライブチャートで確認できます。

CWB株に投資する方法は？

SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFへの投資では、年間の値幅70.56 - 91.10と現在の89.98を考慮します。注文は多くの場合89.98や90.28で行われる前に、5.14%や17.81%と比較されます。CWBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETFの株の最高値は？

SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETFの過去1年の最高値は91.10でした。70.56 - 91.10内で株価は大きく変動し、90.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETFの株の最低値は？

SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF(CWB)の年間最安値は70.56でした。現在の89.98や70.56 - 91.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CWBの動きはライブチャートで確認できます。

CWBの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、90.50、17.47%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
89.95 90.73
1年のレンジ
70.56 91.10
以前の終値
90.50
始値
90.30
買値
89.98
買値
90.28
安値
89.95
高値
90.73
出来高
232
1日の変化
-0.57%
1ヶ月の変化
5.14%
6ヶ月の変化
17.81%
1年の変化
17.47%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8