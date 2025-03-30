- Übersicht
CWB: SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
Der Wechselkurs von CWB hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.95 bis zu einem Hoch von 90.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CWB News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CWB heute?
Die Aktie von SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) notiert heute bei 90.54. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 90.50 und das Handelsvolumen erreichte 533. Das Live-Chart von CWB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CWB Dividenden?
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF wird derzeit mit 90.54 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CWB zu verfolgen.
Wie kaufe ich CWB-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) zum aktuellen Kurs von 90.54 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 90.54 oder 90.84 platziert, während 533 und 0.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CWB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CWB-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF müssen die jährliche Spanne 70.56 - 91.10 und der aktuelle Kurs 90.54 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.80% und 18.54%, bevor sie Orders zu 90.54 oder 90.84 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CWB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF?
Der höchste Kurs von SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im vergangenen Jahr lag bei 91.10. Innerhalb von 70.56 - 91.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 90.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Laufe des Jahres betrug 70.56. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 90.54 und der Spanne 70.56 - 91.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CWB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CWB statt?
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 90.50 und 18.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 90.50
- Eröffnung
- 90.30
- Bid
- 90.54
- Ask
- 90.84
- Tief
- 89.95
- Hoch
- 90.73
- Volumen
- 533
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 5.80%
- 6-Monatsänderung
- 18.54%
- Jahresänderung
- 18.20%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8