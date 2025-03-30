- Aperçu
CWB: SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
Le taux de change de CWB a changé de 1.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 89.91 et à un maximum de 90.54.
Suivez la dynamique SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CWB aujourd'hui ?
L'action SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF est cotée à 90.50 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.05%, a clôturé hier à 89.56 et son volume d'échange a atteint 679. Le graphique en temps réel du cours de CWB présente ces mises à jour.
L'action SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF verse-t-elle des dividendes ?
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF est actuellement valorisé à 90.50. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.15% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CWB.
Comment acheter des actions CWB ?
Vous pouvez acheter des actions SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF au cours actuel de 90.50. Les ordres sont généralement placés à proximité de 90.50 ou de 90.80, le 679 et le 0.59% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CWB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CWB ?
Investir dans SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 70.56 - 91.10 et le prix actuel 90.50. Beaucoup comparent 5.75% et 18.49% avant de passer des ordres à 90.50 ou 90.80. Consultez le graphique du cours de CWB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF ?
Le cours le plus élevé de SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF l'année dernière était 91.10. Au cours de 70.56 - 91.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 89.56 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF ?
Le cours le plus bas de SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) sur l'année a été 70.56. Sa comparaison avec 90.50 et 70.56 - 91.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CWB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CWB a-t-elle été divisée ?
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 89.56 et 18.15% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 89.56
- Ouverture
- 89.97
- Bid
- 90.50
- Ask
- 90.80
- Plus Bas
- 89.91
- Plus Haut
- 90.54
- Volume
- 679
- Changement quotidien
- 1.05%
- Changement Mensuel
- 5.75%
- Changement à 6 Mois
- 18.49%
- Changement Annuel
- 18.15%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8