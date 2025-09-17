КотировкиРазделы
Валюты / CPHI
CPHI: China Pharma Holdings Inc

1.87 USD 0.02 (1.08%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CPHI за сегодня изменился на 1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.77, а максимальная — 1.89.

Дневной диапазон
1.77 1.89
Годовой диапазон
0.12 2.56
Предыдущее закрытие
1.85
Open
1.82
Bid
1.87
Ask
2.17
Low
1.77
High
1.89
Объем
48
Дневное изменение
1.08%
Месячное изменение
33.57%
6-месячное изменение
619.23%
Годовое изменение
679.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.