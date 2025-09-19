クォートセクション
通貨 / CPHI
CPHI: China Pharma Holdings Inc

1.97 USD 0.01 (0.51%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CPHIの今日の為替レートは、-0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり1.85の安値と1.97の高値で取引されました。

China Pharma Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
1.85 1.97
1年のレンジ
0.12 2.56
以前の終値
1.98
始値
1.91
買値
1.97
買値
2.27
安値
1.85
高値
1.97
出来高
46
1日の変化
-0.51%
1ヶ月の変化
40.71%
6ヶ月の変化
657.69%
1年の変化
720.83%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K