CPHI: China Pharma Holdings Inc
1.93 USD 0.04 (2.03%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CPHI hat sich für heute um -2.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.90 bis zu einem Hoch von 1.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die China Pharma Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.90 1.97
Jahresspanne
0.12 2.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.97
- Eröffnung
- 1.97
- Bid
- 1.93
- Ask
- 2.23
- Tief
- 1.90
- Hoch
- 1.97
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- -2.03%
- Monatsänderung
- 37.86%
- 6-Monatsänderung
- 642.31%
- Jahresänderung
- 704.17%
