FiyatlarBölümler
Dövizler / CPHI
Geri dön - Hisse senetleri

CPHI: China Pharma Holdings Inc

1.99 USD 0.02 (1.02%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CPHI fiyatı bugün 1.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.90 ve Yüksek fiyatı olarak 1.99 aralığında işlem gördü.

China Pharma Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
1.90 1.99
Yıllık aralık
0.12 2.56
Önceki kapanış
1.97
Açılış
1.97
Satış
1.99
Alış
2.29
Düşük
1.90
Yüksek
1.99
Hacim
51
Günlük değişim
1.02%
Aylık değişim
42.14%
6 aylık değişim
665.38%
Yıllık değişim
729.17%
21 Eylül, Pazar