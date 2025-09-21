QuotazioniSezioni
CPHI: China Pharma Holdings Inc

1.99 USD 0.02 (1.02%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CPHI ha avuto una variazione del 1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.90 e ad un massimo di 1.99.

Segui le dinamiche di China Pharma Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.90 1.99
Intervallo Annuale
0.12 2.56
Chiusura Precedente
1.97
Apertura
1.97
Bid
1.99
Ask
2.29
Minimo
1.90
Massimo
1.99
Volume
51
Variazione giornaliera
1.02%
Variazione Mensile
42.14%
Variazione Semestrale
665.38%
Variazione Annuale
729.17%
21 settembre, domenica