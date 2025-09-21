Valute / CPHI
CPHI: China Pharma Holdings Inc
1.99 USD 0.02 (1.02%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CPHI ha avuto una variazione del 1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.90 e ad un massimo di 1.99.
Segui le dinamiche di China Pharma Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.90 1.99
Intervallo Annuale
0.12 2.56
- Chiusura Precedente
- 1.97
- Apertura
- 1.97
- Bid
- 1.99
- Ask
- 2.29
- Minimo
- 1.90
- Massimo
- 1.99
- Volume
- 51
- Variazione giornaliera
- 1.02%
- Variazione Mensile
- 42.14%
- Variazione Semestrale
- 665.38%
- Variazione Annuale
- 729.17%
21 settembre, domenica