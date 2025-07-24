КотировкиРазделы
CNI: Canadian National Railway Company

95.65 USD 0.32 (0.34%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CNI за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.88, а максимальная — 96.11.

Следите за динамикой Canadian National Railway Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
94.88 96.11
Годовой диапазон
91.07 117.42
Предыдущее закрытие
95.33
Open
95.50
Bid
95.65
Ask
95.95
Low
94.88
High
96.11
Объем
2.898 K
Дневное изменение
0.34%
Месячное изменение
-0.60%
6-месячное изменение
-1.84%
Годовое изменение
-18.39%
