CNI: Canadian National Railway Company
95.65 USD 0.32 (0.34%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNI за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.88, а максимальная — 96.11.
Следите за динамикой Canadian National Railway Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
94.88 96.11
Годовой диапазон
91.07 117.42
- Предыдущее закрытие
- 95.33
- Open
- 95.50
- Bid
- 95.65
- Ask
- 95.95
- Low
- 94.88
- High
- 96.11
- Объем
- 2.898 K
- Дневное изменение
- 0.34%
- Месячное изменение
- -0.60%
- 6-месячное изменение
- -1.84%
- Годовое изменение
- -18.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.