Dövizler / CNI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CNI: Canadian National Railway Company
93.30 USD 0.18 (0.19%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CNI fiyatı bugün -0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 92.93 ve Yüksek fiyatı olarak 94.01 aralığında işlem gördü.
Canadian National Railway Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNI haberleri
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- CN eski LOGISTEC CEO’su Madeleine Paquin’i yönetim kuruluna atadı
- CN appoints former LOGISTEC CEO Madeleine Paquin to board of directors
- Canadian National Railway: 8.5% Total Return Per Year With Margin Of Safety (NYSE:CNI)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- CNI & CSX Partner to Expand Intermodal Network to Nashville
- Jim Cramer Recommends Buying This Industrial Stock, Calling It 'Way Too Cheap' - CSX (NASDAQ:CSX), Canadian National Railway (NYSE:CNI)
- Canadian National Railway Company (CNR:CA) Presents at Morgan
- CN expands firefighting capabilities with new railcars and upgrades
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Is Norfolk Southern (NSC) Down 2.4% Since Last Earnings Report?
- Canadian National Faces Tariffs, Trade Strains, & Slow Freight, But I Am Not Selling (CNI)
- Analysis-Air Canada union’s defiance of Canadian government order could embolden workers
- Why Is CN (CNI) Down 2.6% Since Last Earnings Report?
- Talen Energy and Wendy's have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- 2 Dividend Paying Stocks From the Railroad Industry You Should Count On
- Why Canadian National (CNI) is a Great Dividend Stock Right Now
- The Only 2 Places I'd Put Big Money For Income And Growth Right Now
- 11 Dividend Aristocrats With Excellent Upside Potential In The Next Year
- Top Research Reports for Bank of America, Roche & Intuit
- $1B Railroad Acquisition You Have Never Heard Of: FTAI Infrastructure's Earning (FIP)
- Capex Nation: Investment Themes For A Decade (SP500)
- Why Canadian National (CNI) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Canadian National Railway Stock: Good Execution And Attractive Valuation (NYSE:CNI)
Günlük aralık
92.93 94.01
Yıllık aralık
91.07 117.42
- Önceki kapanış
- 93.48
- Açılış
- 93.52
- Satış
- 93.30
- Alış
- 93.60
- Düşük
- 92.93
- Yüksek
- 94.01
- Hacim
- 2.664 K
- Günlük değişim
- -0.19%
- Aylık değişim
- -3.04%
- 6 aylık değişim
- -4.25%
- Yıllık değişim
- -20.39%
21 Eylül, Pazar