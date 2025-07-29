通貨 / CNI
CNI: Canadian National Railway Company
93.48 USD 1.19 (1.26%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CNIの今日の為替レートは、-1.26%変化しました。日中、通貨は1あたり93.29の安値と94.98の高値で取引されました。
Canadian National Railway Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CNI News
- CNがLOGISTEC元CEOのマドレーヌ・パカンを取締役に任命
- CN appoints former LOGISTEC CEO Madeleine Paquin to board of directors
- Canadian National Railway: 8.5% Total Return Per Year With Margin Of Safety (NYSE:CNI)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- CNI & CSX Partner to Expand Intermodal Network to Nashville
- Jim Cramer Recommends Buying This Industrial Stock, Calling It 'Way Too Cheap' - CSX (NASDAQ:CSX), Canadian National Railway (NYSE:CNI)
- Canadian National Railway Company (CNR:CA) Presents at Morgan
- CN expands firefighting capabilities with new railcars and upgrades
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Is Norfolk Southern (NSC) Down 2.4% Since Last Earnings Report?
- Canadian National Faces Tariffs, Trade Strains, & Slow Freight, But I Am Not Selling (CNI)
- Analysis-Air Canada union’s defiance of Canadian government order could embolden workers
- Why Is CN (CNI) Down 2.6% Since Last Earnings Report?
- Talen Energy and Wendy's have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- 2 Dividend Paying Stocks From the Railroad Industry You Should Count On
- Why Canadian National (CNI) is a Great Dividend Stock Right Now
- The Only 2 Places I'd Put Big Money For Income And Growth Right Now
- 11 Dividend Aristocrats With Excellent Upside Potential In The Next Year
- Top Research Reports for Bank of America, Roche & Intuit
- $1B Railroad Acquisition You Have Never Heard Of: FTAI Infrastructure's Earning (FIP)
- Capex Nation: Investment Themes For A Decade (SP500)
- Why Canadian National (CNI) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Canadian National Railway Stock: Good Execution And Attractive Valuation (NYSE:CNI)
- Explainer-Union Pacific deal to buy US rail rival faces lengthy review
1日のレンジ
93.29 94.98
1年のレンジ
91.07 117.42
- 以前の終値
- 94.67
- 始値
- 94.63
- 買値
- 93.48
- 買値
- 93.78
- 安値
- 93.29
- 高値
- 94.98
- 出来高
- 4.028 K
- 1日の変化
- -1.26%
- 1ヶ月の変化
- -2.86%
- 6ヶ月の変化
- -4.06%
- 1年の変化
- -20.24%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B