통화 / CNI
CNI: Canadian National Railway Company
93.30 USD 0.18 (0.19%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CNI 환율이 오늘 -0.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 92.93이고 고가는 94.01이었습니다.
Canadian National Railway Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
92.93 94.01
년간 변동
91.07 117.42
- 이전 종가
- 93.48
- 시가
- 93.52
- Bid
- 93.30
- Ask
- 93.60
- 저가
- 92.93
- 고가
- 94.01
- 볼륨
- 2.664 K
- 일일 변동
- -0.19%
- 월 변동
- -3.04%
- 6개월 변동
- -4.25%
- 년간 변동율
- -20.39%
