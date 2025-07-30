QuotazioniSezioni
CNI: Canadian National Railway Company

93.30 USD 0.18 (0.19%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CNI ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 92.93 e ad un massimo di 94.01.

Segui le dinamiche di Canadian National Railway Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
92.93 94.01
Intervallo Annuale
91.07 117.42
Chiusura Precedente
93.48
Apertura
93.52
Bid
93.30
Ask
93.60
Minimo
92.93
Massimo
94.01
Volume
2.664 K
Variazione giornaliera
-0.19%
Variazione Mensile
-3.04%
Variazione Semestrale
-4.25%
Variazione Annuale
-20.39%
20 settembre, sabato