CNI: Canadian National Railway Company
93.30 USD 0.18 (0.19%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNI ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 92.93 e ad un massimo di 94.01.
Segui le dinamiche di Canadian National Railway Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
92.93 94.01
Intervallo Annuale
91.07 117.42
- Chiusura Precedente
- 93.48
- Apertura
- 93.52
- Bid
- 93.30
- Ask
- 93.60
- Minimo
- 92.93
- Massimo
- 94.01
- Volume
- 2.664 K
- Variazione giornaliera
- -0.19%
- Variazione Mensile
- -3.04%
- Variazione Semestrale
- -4.25%
- Variazione Annuale
- -20.39%
20 settembre, sabato