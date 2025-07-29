Währungen / CNI
CNI: Canadian National Railway Company
93.48 USD 1.19 (1.26%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNI hat sich für heute um -1.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.29 bis zu einem Hoch von 94.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Canadian National Railway Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CNI News
Tagesspanne
93.29 94.98
Jahresspanne
91.07 117.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 94.67
- Eröffnung
- 94.63
- Bid
- 93.48
- Ask
- 93.78
- Tief
- 93.29
- Hoch
- 94.98
- Volumen
- 4.029 K
- Tagesänderung
- -1.26%
- Monatsänderung
- -2.86%
- 6-Monatsänderung
- -4.06%
- Jahresänderung
- -20.24%
