CNI: Canadian National Railway Company

93.48 USD 1.19 (1.26%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CNI hat sich für heute um -1.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.29 bis zu einem Hoch von 94.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die Canadian National Railway Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
93.29 94.98
Jahresspanne
91.07 117.42
Vorheriger Schlusskurs
94.67
Eröffnung
94.63
Bid
93.48
Ask
93.78
Tief
93.29
Hoch
94.98
Volumen
4.029 K
Tagesänderung
-1.26%
Monatsänderung
-2.86%
6-Monatsänderung
-4.06%
Jahresänderung
-20.24%
