BALT: Innovator Defined Wealth Shield ETF

32.79 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BALT за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.77, а максимальная — 32.81.

Следите за динамикой Innovator Defined Wealth Shield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BALT сегодня?

Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) сегодня оценивается на уровне 32.79. Инструмент торгуется в пределах -0.03%, вчерашнее закрытие составило 32.80, а торговый объем достиг 63. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BALT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Defined Wealth Shield ETF?

Innovator Defined Wealth Shield ETF в настоящее время оценивается в 32.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.39% и USD. Отслеживайте движения BALT на графике в реальном времени.

Как купить акции BALT?

Вы можете купить акции Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) по текущей цене 32.79. Ордера обычно размещаются около 32.79 или 33.09, тогда как 63 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BALT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BALT?

Инвестирование в Innovator Defined Wealth Shield ETF предполагает учет годового диапазона 30.08 - 32.81 и текущей цены 32.79. Многие сравнивают 0.92% и 4.56% перед размещением ордеров на 32.79 или 33.09. Изучайте ежедневные изменения цены BALT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Defined Wealth Shield ETF?

Самая высокая цена Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) за последний год составила 32.81. Акции заметно колебались в пределах 30.08 - 32.81, сравнение с 32.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Defined Wealth Shield ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Defined Wealth Shield ETF?

Самая низкая цена Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) за год составила 30.08. Сравнение с текущими 32.79 и 30.08 - 32.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BALT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BALT?

В прошлом Innovator Defined Wealth Shield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.80 и 6.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.77 32.81
Годовой диапазон
30.08 32.81
Предыдущее закрытие
32.80
Open
32.80
Bid
32.79
Ask
33.09
Low
32.77
High
32.81
Объем
63
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
0.92%
6-месячное изменение
4.56%
Годовое изменение
6.39%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8