- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BALT: Innovator Defined Wealth Shield ETF
Курс BALT за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.77, а максимальная — 32.81.
Следите за динамикой Innovator Defined Wealth Shield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BALT
- BFRZ: Buy This ETF Instead Of An Annuity (BFRZ)
- Factbox-Airlines suspend Middle East flights
- Factbox-Airlines suspend flights after Israel strikes Iran
- Factbox-Airlines suspend flights after Israel strikes Iran
- BALT: Financial Gymnastics For Little Value; Not Worth It (BATS:BALT)
- Investors Look At These Stocks To Ride Out Tariff Mayhem
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BALT сегодня?
Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) сегодня оценивается на уровне 32.79. Инструмент торгуется в пределах -0.03%, вчерашнее закрытие составило 32.80, а торговый объем достиг 63. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BALT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Defined Wealth Shield ETF?
Innovator Defined Wealth Shield ETF в настоящее время оценивается в 32.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.39% и USD. Отслеживайте движения BALT на графике в реальном времени.
Как купить акции BALT?
Вы можете купить акции Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) по текущей цене 32.79. Ордера обычно размещаются около 32.79 или 33.09, тогда как 63 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BALT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BALT?
Инвестирование в Innovator Defined Wealth Shield ETF предполагает учет годового диапазона 30.08 - 32.81 и текущей цены 32.79. Многие сравнивают 0.92% и 4.56% перед размещением ордеров на 32.79 или 33.09. Изучайте ежедневные изменения цены BALT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Defined Wealth Shield ETF?
Самая высокая цена Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) за последний год составила 32.81. Акции заметно колебались в пределах 30.08 - 32.81, сравнение с 32.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Defined Wealth Shield ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Defined Wealth Shield ETF?
Самая низкая цена Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) за год составила 30.08. Сравнение с текущими 32.79 и 30.08 - 32.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BALT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BALT?
В прошлом Innovator Defined Wealth Shield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.80 и 6.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.80
- Open
- 32.80
- Bid
- 32.79
- Ask
- 33.09
- Low
- 32.77
- High
- 32.81
- Объем
- 63
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 0.92%
- 6-месячное изменение
- 4.56%
- Годовое изменение
- 6.39%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8