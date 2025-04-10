CotationsSections
Devises / BALT
Retour à Actions

BALT: Innovator Defined Wealth Shield ETF

32.80 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BALT a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.76 et à un maximum de 32.81.

Suivez la dynamique Innovator Defined Wealth Shield ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BALT Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BALT aujourd'hui ?

L'action Innovator Defined Wealth Shield ETF est cotée à 32.80 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 32.80 et son volume d'échange a atteint 341. Le graphique en temps réel du cours de BALT présente ces mises à jour.

L'action Innovator Defined Wealth Shield ETF verse-t-elle des dividendes ?

Innovator Defined Wealth Shield ETF est actuellement valorisé à 32.80. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.42% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BALT.

Comment acheter des actions BALT ?

Vous pouvez acheter des actions Innovator Defined Wealth Shield ETF au cours actuel de 32.80. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.80 ou de 33.10, le 341 et le 0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BALT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BALT ?

Investir dans Innovator Defined Wealth Shield ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 30.08 - 32.81 et le prix actuel 32.80. Beaucoup comparent 0.95% et 4.59% avant de passer des ordres à 32.80 ou 33.10. Consultez le graphique du cours de BALT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Innovator Defined Wealth Shield ETF ?

Le cours le plus élevé de Innovator Defined Wealth Shield ETF l'année dernière était 32.81. Au cours de 30.08 - 32.81, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.80 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Innovator Defined Wealth Shield ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Innovator Defined Wealth Shield ETF ?

Le cours le plus bas de Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) sur l'année a été 30.08. Sa comparaison avec 32.80 et 30.08 - 32.81 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BALT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BALT a-t-elle été divisée ?

Innovator Defined Wealth Shield ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.80 et 6.42% après les opérations sur titres.

Range quotidien
32.76 32.81
Range Annuel
30.08 32.81
Clôture Précédente
32.80
Ouverture
32.79
Bid
32.80
Ask
33.10
Plus Bas
32.76
Plus Haut
32.81
Volume
341
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
0.95%
Changement à 6 Mois
4.59%
Changement Annuel
6.42%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8