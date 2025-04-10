- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BALT: Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALTの今日の為替レートは、0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり32.77の安値と32.81の高値で取引されました。
Innovator Defined Wealth Shield ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BALT News
- BFRZ: Buy This ETF Instead Of An Annuity (BFRZ)
- Factbox-Airlines suspend Middle East flights
- Factbox-Airlines suspend flights after Israel strikes Iran
- Factbox-Airlines suspend flights after Israel strikes Iran
- BALT: Financial Gymnastics For Little Value; Not Worth It (BATS:BALT)
- Investors Look At These Stocks To Ride Out Tariff Mayhem
よくあるご質問
BALT株の現在の価格は？
Innovator Defined Wealth Shield ETFの株価は本日32.81です。0.03%内で取引され、前日の終値は32.80、取引量は679に達しました。BALTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Innovator Defined Wealth Shield ETFの株は配当を出しますか？
Innovator Defined Wealth Shield ETFの現在の価格は32.81です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.46%やUSDにも注目します。BALTの動きはライブチャートで確認できます。
BALT株を買う方法は？
Innovator Defined Wealth Shield ETFの株は現在32.81で購入可能です。注文は通常32.81または33.11付近で行われ、679や0.03%が市場の動きを示します。BALTの最新情報はライブチャートで確認できます。
BALT株に投資する方法は？
Innovator Defined Wealth Shield ETFへの投資では、年間の値幅30.08 - 32.81と現在の32.81を考慮します。注文は多くの場合32.81や33.11で行われる前に、0.98%や4.62%と比較されます。BALTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Innovator Defined Wealth Shield ETFの株の最高値は？
Innovator Defined Wealth Shield ETFの過去1年の最高値は32.81でした。30.08 - 32.81内で株価は大きく変動し、32.80と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovator Defined Wealth Shield ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Innovator Defined Wealth Shield ETFの株の最低値は？
Innovator Defined Wealth Shield ETF(BALT)の年間最安値は30.08でした。現在の32.81や30.08 - 32.81と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BALTの動きはライブチャートで確認できます。
BALTの株式分割はいつ行われましたか？
Innovator Defined Wealth Shield ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.80、6.46%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 32.80
- 始値
- 32.80
- 買値
- 32.81
- 買値
- 33.11
- 安値
- 32.77
- 高値
- 32.81
- 出来高
- 679
- 1日の変化
- 0.03%
- 1ヶ月の変化
- 0.98%
- 6ヶ月の変化
- 4.62%
- 1年の変化
- 6.46%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8