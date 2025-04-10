- Übersicht
BALT: Innovator Defined Wealth Shield ETF
Der Wechselkurs von BALT hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.77 bis zu einem Hoch von 32.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovator Defined Wealth Shield ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BALT News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BALT heute?
Die Aktie von Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) notiert heute bei 32.81. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.80 und das Handelsvolumen erreichte 822. Das Live-Chart von BALT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BALT Dividenden?
Innovator Defined Wealth Shield ETF wird derzeit mit 32.81 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BALT zu verfolgen.
Wie kaufe ich BALT-Aktien?
Sie können Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) zum aktuellen Kurs von 32.81 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.81 oder 33.11 platziert, während 822 und 0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BALT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BALT-Aktien?
Bei einer Investition in Innovator Defined Wealth Shield ETF müssen die jährliche Spanne 30.08 - 32.81 und der aktuelle Kurs 32.81 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.98% und 4.62%, bevor sie Orders zu 32.81 oder 33.11 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BALT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Innovator Defined Wealth Shield ETF?
Der höchste Kurs von Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im vergangenen Jahr lag bei 32.81. Innerhalb von 30.08 - 32.81 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.80 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Innovator Defined Wealth Shield ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Innovator Defined Wealth Shield ETF?
Der niedrigste Kurs von Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Laufe des Jahres betrug 30.08. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.81 und der Spanne 30.08 - 32.81 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BALT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BALT statt?
Innovator Defined Wealth Shield ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.80 und 6.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.80
- Eröffnung
- 32.80
- Bid
- 32.81
- Ask
- 33.11
- Tief
- 32.77
- Hoch
- 32.82
- Volumen
- 822
- Tagesänderung
- 0.03%
- Monatsänderung
- 0.98%
- 6-Monatsänderung
- 4.62%
- Jahresänderung
- 6.46%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8