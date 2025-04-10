- Panorámica
BALT: Innovator Defined Wealth Shield ETF
El tipo de cambio de BALT de hoy ha cambiado un 0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.77, mientras que el máximo ha alcanzado 32.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Innovator Defined Wealth Shield ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BALT News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BALT hoy?
Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) se evalúa hoy en 32.81. El instrumento se negocia dentro de 0.03%; el cierre de ayer ha sido 32.80 y el volumen comercial ha alcanzado 679. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BALT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF?
Innovator Defined Wealth Shield ETF se evalúa actualmente en 32.81. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.46% y USD. Monitoree los movimientos de BALT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BALT?
Puede comprar acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) al precio actual de 32.81. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 32.81 o 33.11, mientras que 679 y 0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BALT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BALT?
Invertir en Innovator Defined Wealth Shield ETF implica tener en cuenta el rango anual 30.08 - 32.81 y el precio actual 32.81. Muchos comparan 0.98% y 4.62% antes de colocar órdenes en 32.81 o 33.11. Estudie los cambios diarios de precios de BALT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF?
El precio más alto de Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en el último año ha sido 32.81. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 30.08 - 32.81, una comparación con 32.80 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Innovator Defined Wealth Shield ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF?
El precio más bajo de Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) para el año ha sido 30.08. La comparación con los actuales 32.81 y 30.08 - 32.81 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BALT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BALT?
En el pasado, Innovator Defined Wealth Shield ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.80 y 6.46% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 32.80
- Open
- 32.80
- Bid
- 32.81
- Ask
- 33.11
- Low
- 32.77
- High
- 32.81
- Volumen
- 679
- Cambio diario
- 0.03%
- Cambio mensual
- 0.98%
- Cambio a 6 meses
- 4.62%
- Cambio anual
- 6.46%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8