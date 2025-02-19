Валюты / ALZN
ALZN: Alzamend Neuro Inc
2.62 USD 0.27 (11.49%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALZN за сегодня изменился на 11.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.33, а максимальная — 2.64.
Следите за динамикой Alzamend Neuro Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ALZN
Дневной диапазон
2.33 2.64
Годовой диапазон
0.51 8.22
- Предыдущее закрытие
- 2.35
- Open
- 2.33
- Bid
- 2.62
- Ask
- 2.92
- Low
- 2.33
- High
- 2.64
- Объем
- 604
- Дневное изменение
- 11.49%
- Месячное изменение
- 6.50%
- 6-месячное изменение
- 164.65%
- Годовое изменение
- 56.89%
