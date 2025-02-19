货币 / ALZN
ALZN: Alzamend Neuro Inc
2.50 USD 0.12 (4.58%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ALZN汇率已更改-4.58%。当日，交易品种以低点2.45和高点2.62进行交易。
关注Alzamend Neuro Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ALZN新闻
- Alzamend Neuro Announces Final Closing of $5 Million Private Placement Months Ahead of Schedule
- Alzamend Neuro Stock (ALZN) Rockets 145% on Study Update - TipRanks.com
- Alzamend Neuro (ALZN) Stock Surges On AL001 Phase II Trial Milestone - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN)
- Crude Oil Falls Over 1%; Best Buy Reports Downbeat Results - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- Nasdaq Gains Over 1%; Nvidia Posts Strong Revenue - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Brooge Energy (NASDAQ:BROG)
- Alzamend Neuro begins phase II trial for novel lithium delivery system
- Alzamend begins phase II trial for novel lithium therapy
- EXCLUSIVE: Alzamend Neuro Initiates First Phase 2 Trial Of Lead Program In Healthy Human Participants - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN)
- Upcoming Stock Splits This Week (May 12 to May 16) – Stay Invested - TipRanks.com
- EXCLUSIVE: Alzamend Neuro Partners with QMENTA To Advance AI-Powered Imaging For Is Phase 2 Trial Of Lead Program - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN)
- EXCLUSIVE: Alzamend Neuro To Launch Phase 2 Study For Lead Drug For PTSD Patients In Late 2025 To Assess Lithium Delivery Benefits - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN)
- EXCLUSIVE: Alzamend Neuro To Start First Phase 2 Study For Lead Candidate In 2025 - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN)
- EXCLUSIVE: Alzamend Neuro Says Tesla Dynamic Completes Head Coil To Measure Brain Structure Lithium Levels - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN)
日范围
2.45 2.62
年范围
0.51 8.22
- 前一天收盘价
- 2.62
- 开盘价
- 2.57
- 卖价
- 2.50
- 买价
- 2.80
- 最低价
- 2.45
- 最高价
- 2.62
- 交易量
- 162
- 日变化
- -4.58%
- 月变化
- 1.63%
- 6个月变化
- 152.53%
- 年变化
- 49.70%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值