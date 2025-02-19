通貨 / ALZN
ALZN: Alzamend Neuro Inc
2.49 USD 0.01 (0.40%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALZNの今日の為替レートは、-0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり2.46の安値と2.61の高値で取引されました。
Alzamend Neuro Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.46 2.61
1年のレンジ
0.51 8.22
- 以前の終値
- 2.50
- 始値
- 2.49
- 買値
- 2.49
- 買値
- 2.79
- 安値
- 2.46
- 高値
- 2.61
- 出来高
- 170
- 1日の変化
- -0.40%
- 1ヶ月の変化
- 1.22%
- 6ヶ月の変化
- 151.52%
- 1年の変化
- 49.10%
