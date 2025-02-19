Dövizler / ALZN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ALZN: Alzamend Neuro Inc
2.40 USD 0.09 (3.61%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ALZN fiyatı bugün -3.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.29 ve Yüksek fiyatı olarak 2.52 aralığında işlem gördü.
Alzamend Neuro Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALZN haberleri
- Ault Milton C III, Alzamend Neuro (ALZN) hisselerini 56.696 dolar karşılığında sattı
- Ault Milton C III sells Alzamend Neuro (ALZN) stock for $56,696
- Alzamend Neuro Announces Final Closing of $5 Million Private Placement Months Ahead of Schedule
- Alzamend Neuro Stock (ALZN) Rockets 145% on Study Update - TipRanks.com
- Alzamend Neuro (ALZN) Stock Surges On AL001 Phase II Trial Milestone - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN)
- Crude Oil Falls Over 1%; Best Buy Reports Downbeat Results - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- Nasdaq Gains Over 1%; Nvidia Posts Strong Revenue - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Brooge Energy (NASDAQ:BROG)
- Alzamend Neuro begins phase II trial for novel lithium delivery system
- Alzamend begins phase II trial for novel lithium therapy
- EXCLUSIVE: Alzamend Neuro Initiates First Phase 2 Trial Of Lead Program In Healthy Human Participants - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN)
- Upcoming Stock Splits This Week (May 12 to May 16) – Stay Invested - TipRanks.com
- EXCLUSIVE: Alzamend Neuro Partners with QMENTA To Advance AI-Powered Imaging For Is Phase 2 Trial Of Lead Program - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN)
- EXCLUSIVE: Alzamend Neuro To Launch Phase 2 Study For Lead Drug For PTSD Patients In Late 2025 To Assess Lithium Delivery Benefits - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN)
- EXCLUSIVE: Alzamend Neuro To Start First Phase 2 Study For Lead Candidate In 2025 - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN)
- EXCLUSIVE: Alzamend Neuro Says Tesla Dynamic Completes Head Coil To Measure Brain Structure Lithium Levels - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN)
Günlük aralık
2.29 2.52
Yıllık aralık
0.51 8.22
- Önceki kapanış
- 2.49
- Açılış
- 2.51
- Satış
- 2.40
- Alış
- 2.70
- Düşük
- 2.29
- Yüksek
- 2.52
- Hacim
- 443
- Günlük değişim
- -3.61%
- Aylık değişim
- -2.44%
- 6 aylık değişim
- 142.42%
- Yıllık değişim
- 43.71%
21 Eylül, Pazar