AEO: American Eagle Outfitters Inc
19.87 USD 0.24 (1.22%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AEO за сегодня изменился на 1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.29, а максимальная — 20.13.
Следите за динамикой American Eagle Outfitters Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AEO
- American Eagle Outfitters объявляет квартальные дивиденды в размере $0,125
- American Eagle Outfitters declares quarterly dividend of $0.125
- American Eagle Outfitters Stock Analysis: Buy or Sell?
- American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Bull of the Day: Build-A-Bear Workshop (BBW)
- Nuuly’s Growth Potential Is The Best Reason To Buy Urban Outfitters (NASDAQ:URBN)
- Cracker Barrel is halting remodels. An analyst now sees even ‘less visibility’ on the path forward.
- Why American Eagle Outfitters Rallied in August
- American Eagle подтверждает анализ справедливой стоимости InvestingPro с доходностью 62%
- American Eagle validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 62% return
- American Eagle Outfitters Is Now Priced For Growth (NYSE:AEO)
- Why American Eagle Outfitters Stock Soared 45% Higher This Week
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Company News for Sep 5, 2025
- Stock Market Today: American Eagle Soars on Earnings and Viral Ad Buzz
- Lululemon: There's Salvage Value Here As International Growth Steps Up (Upgrade)
- S&P 500 registers record-high close as data keeps rate cut views intact
- Wall Street indexes end higher as data keeps rate cut views intact
- American Eagle Analysts Increase Their Forecasts After Better-Than-Expected Q2 Results - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Wall Street indexes rise as data keeps rate cut views intact
- Tariff Pressures Loom Over American Eagle's Outlook Despite Recent Gains - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- American Eagle Outfitters stock price target raised by CFRA to $19
Дневной диапазон
19.29 20.13
Годовой диапазон
9.27 22.38
- Предыдущее закрытие
- 19.63
- Open
- 19.56
- Bid
- 19.87
- Ask
- 20.17
- Low
- 19.29
- High
- 20.13
- Объем
- 16.653 K
- Дневное изменение
- 1.22%
- Месячное изменение
- 55.60%
- 6-месячное изменение
- 70.56%
- Годовое изменение
- -10.58%
