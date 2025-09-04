통화 / AEO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AEO: American Eagle Outfitters Inc
18.86 USD 0.85 (4.31%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AEO 환율이 오늘 -4.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.68이고 고가는 20.00이었습니다.
American Eagle Outfitters Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AEO News
- BTIG, 에버크롬비 매수 시작, 아메리칸 이글 중립 평가
- BTIG starts Abercrombie at Buy, American Eagle at Neutral
- BTIG, American Eagle Outfitters에 ’중립’ 등급 제시
- BTIG initiates American Eagle Outfitters stock with Neutral rating
- Huge News for American Eagle Stock Investors!
- 아메리칸 이글, 분기 배당금 주당 0.125달러 발표
- American Eagle Outfitters declares quarterly dividend of $0.125
- American Eagle Outfitters Stock Analysis: Buy or Sell?
- American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Bull of the Day: Build-A-Bear Workshop (BBW)
- Nuuly’s Growth Potential Is The Best Reason To Buy Urban Outfitters (NASDAQ:URBN)
- Cracker Barrel is halting remodels. An analyst now sees even ‘less visibility’ on the path forward.
- Why American Eagle Outfitters Rallied in August
- 아메리칸 이글, InvestingPro의 공정가치 분석 입증: 62% 수익률
- American Eagle validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 62% return
- American Eagle Outfitters Is Now Priced For Growth (NYSE:AEO)
- Why American Eagle Outfitters Stock Soared 45% Higher This Week
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Company News for Sep 5, 2025
- Stock Market Today: American Eagle Soars on Earnings and Viral Ad Buzz
- Lululemon: There's Salvage Value Here As International Growth Steps Up (Upgrade)
- S&P 500 registers record-high close as data keeps rate cut views intact
- Wall Street indexes end higher as data keeps rate cut views intact
일일 변동 비율
18.68 20.00
년간 변동
9.27 22.38
- 이전 종가
- 19.71
- 시가
- 19.95
- Bid
- 18.86
- Ask
- 19.16
- 저가
- 18.68
- 고가
- 20.00
- 볼륨
- 13.703 K
- 일일 변동
- -4.31%
- 월 변동
- 47.69%
- 6개월 변동
- 61.89%
- 년간 변동율
- -15.12%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K