Moedas / AEO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AEO: American Eagle Outfitters Inc
20.06 USD 0.16 (0.80%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AEO para hoje mudou para 0.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.94 e o mais alto foi 20.11.
Veja a dinâmica do par de moedas American Eagle Outfitters Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AEO Notícias
- BTIG inicia cobertura da American Eagle Outfitters com classificação Neutra
- BTIG initiates American Eagle Outfitters stock with Neutral rating
- Huge News for American Eagle Stock Investors!
- American Eagle Outfitters declara dividendo trimestral de US$ 0,125
- American Eagle Outfitters declares quarterly dividend of $0.125
- American Eagle Outfitters Stock Analysis: Buy or Sell?
- American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Bull of the Day: Build-A-Bear Workshop (BBW)
- Nuuly’s Growth Potential Is The Best Reason To Buy Urban Outfitters (NASDAQ:URBN)
- Cracker Barrel is halting remodels. An analyst now sees even ‘less visibility’ on the path forward.
- Why American Eagle Outfitters Rallied in August
- American Eagle valida análise de Valor Justo do InvestingPro com retorno de 62%
- American Eagle validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 62% return
- American Eagle Outfitters Is Now Priced For Growth (NYSE:AEO)
- Why American Eagle Outfitters Stock Soared 45% Higher This Week
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Company News for Sep 5, 2025
- Stock Market Today: American Eagle Soars on Earnings and Viral Ad Buzz
- Lululemon: There's Salvage Value Here As International Growth Steps Up (Upgrade)
- S&P 500 registers record-high close as data keeps rate cut views intact
- Wall Street indexes end higher as data keeps rate cut views intact
- American Eagle Analysts Increase Their Forecasts After Better-Than-Expected Q2 Results - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Wall Street indexes rise as data keeps rate cut views intact
Faixa diária
19.94 20.11
Faixa anual
9.27 22.38
- Fechamento anterior
- 19.90
- Open
- 19.99
- Bid
- 20.06
- Ask
- 20.36
- Low
- 19.94
- High
- 20.11
- Volume
- 569
- Mudança diária
- 0.80%
- Mudança mensal
- 57.09%
- Mudança de 6 meses
- 72.19%
- Mudança anual
- -9.72%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh