AEO: American Eagle Outfitters Inc
19.90 USD 0.03 (0.15%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AEO de hoy ha cambiado un 0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.62, mientras que el máximo ha alcanzado 20.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Eagle Outfitters Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AEO News
- American Eagle Outfitters declara dividendo trimestral de 0,125 dólares
- American Eagle Outfitters Stock Analysis: Buy or Sell?
- American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Bull of the Day: Build-A-Bear Workshop (BBW)
- Nuuly’s Growth Potential Is The Best Reason To Buy Urban Outfitters (NASDAQ:URBN)
- Cracker Barrel is halting remodels. An analyst now sees even ‘less visibility’ on the path forward.
- Why American Eagle Outfitters Rallied in August
- American Eagle valida el análisis de Valor razonable de InvestingPro con un retorno del 62%
- American Eagle Outfitters Is Now Priced For Growth (NYSE:AEO)
- Why American Eagle Outfitters Stock Soared 45% Higher This Week
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Company News for Sep 5, 2025
- Stock Market Today: American Eagle Soars on Earnings and Viral Ad Buzz
- Lululemon: There's Salvage Value Here As International Growth Steps Up (Upgrade)
- S&P 500 registers record-high close as data keeps rate cut views intact
- Wall Street indexes end higher as data keeps rate cut views intact
- American Eagle Analysts Increase Their Forecasts After Better-Than-Expected Q2 Results - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Wall Street indexes rise as data keeps rate cut views intact
- Tariff Pressures Loom Over American Eagle's Outlook Despite Recent Gains - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
Rango diario
19.62 20.43
Rango anual
9.27 22.38
- Cierres anteriores
- 19.87
- Open
- 20.10
- Bid
- 19.90
- Ask
- 20.20
- Low
- 19.62
- High
- 20.43
- Volumen
- 16.970 K
- Cambio diario
- 0.15%
- Cambio mensual
- 55.83%
- Cambio a 6 meses
- 70.82%
- Cambio anual
- -10.44%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B