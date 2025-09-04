Dövizler / AEO
AEO: American Eagle Outfitters Inc
18.86 USD 0.85 (4.31%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AEO fiyatı bugün -4.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.68 ve Yüksek fiyatı olarak 20.00 aralığında işlem gördü.
American Eagle Outfitters Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AEO haberleri
- BTIG, Abercrombie’yi Al, American Eagle’ı Nötr olarak değerlendirmeye başladı
- BTIG, American Eagle Outfitters hissesini Nötr derecelendirmesiyle takibe aldı
- Huge News for American Eagle Stock Investors!
- American Eagle Outfitters çeyreklik 0,125 dolar temettü açıkladı
- American Eagle Outfitters Stock Analysis: Buy or Sell?
- American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Bull of the Day: Build-A-Bear Workshop (BBW)
- Nuuly’s Growth Potential Is The Best Reason To Buy Urban Outfitters (NASDAQ:URBN)
- Cracker Barrel is halting remodels. An analyst now sees even ‘less visibility’ on the path forward.
- Why American Eagle Outfitters Rallied in August
- American Eagle, InvestingPro’nun Gerçek Değer analizini %62 getiriyle doğruluyor
- American Eagle Outfitters Is Now Priced For Growth (NYSE:AEO)
- Why American Eagle Outfitters Stock Soared 45% Higher This Week
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Company News for Sep 5, 2025
- Stock Market Today: American Eagle Soars on Earnings and Viral Ad Buzz
- Lululemon: There's Salvage Value Here As International Growth Steps Up (Upgrade)
- S&P 500 registers record-high close as data keeps rate cut views intact
- Wall Street indexes end higher as data keeps rate cut views intact
Günlük aralık
18.68 20.00
Yıllık aralık
9.27 22.38
- Önceki kapanış
- 19.71
- Açılış
- 19.95
- Satış
- 18.86
- Alış
- 19.16
- Düşük
- 18.68
- Yüksek
- 20.00
- Hacim
- 13.703 K
- Günlük değişim
- -4.31%
- Aylık değişim
- 47.69%
- 6 aylık değişim
- 61.89%
- Yıllık değişim
- -15.12%
