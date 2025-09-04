Currencies / AEO
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
AEO: American Eagle Outfitters Inc
19.80 USD 0.17 (0.87%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
AEO exchange rate has changed by 0.87% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 19.29 and at a high of 20.13.
Follow American Eagle Outfitters Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AEO News
- American Eagle Outfitters Stock Analysis: Buy or Sell?
- American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Bull of the Day: Build-A-Bear Workshop (BBW)
- Nuuly’s Growth Potential Is The Best Reason To Buy Urban Outfitters (NASDAQ:URBN)
- Cracker Barrel is halting remodels. An analyst now sees even ‘less visibility’ on the path forward.
- Why American Eagle Outfitters Rallied in August
- American Eagle validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 62% return
- American Eagle Outfitters Is Now Priced For Growth (NYSE:AEO)
- Why American Eagle Outfitters Stock Soared 45% Higher This Week
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Company News for Sep 5, 2025
- Stock Market Today: American Eagle Soars on Earnings and Viral Ad Buzz
- Lululemon: There's Salvage Value Here As International Growth Steps Up (Upgrade)
- S&P 500 registers record-high close as data keeps rate cut views intact
- Wall Street indexes end higher as data keeps rate cut views intact
- American Eagle Analysts Increase Their Forecasts After Better-Than-Expected Q2 Results - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Wall Street indexes rise as data keeps rate cut views intact
- Tariff Pressures Loom Over American Eagle's Outlook Despite Recent Gains - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- American Eagle Outfitters stock price target raised by CFRA to $19
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Wall St gains after labor data keeps rate cut bets intact; Salesforce falls
- American Eagle Surges on Solid Q2 Earnings, Aerie Comps Rise 3%
Daily Range
19.29 20.13
Year Range
9.27 22.38
- Previous Close
- 19.63
- Open
- 19.56
- Bid
- 19.80
- Ask
- 20.10
- Low
- 19.29
- High
- 20.13
- Volume
- 12.159 K
- Daily Change
- 0.87%
- Month Change
- 55.05%
- 6 Months Change
- 69.96%
- Year Change
- -10.89%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%