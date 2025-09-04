通貨 / AEO
AEO: American Eagle Outfitters Inc
19.71 USD 0.19 (0.95%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AEOの今日の為替レートは、-0.95%変化しました。日中、通貨は1あたり19.37の安値と20.19の高値で取引されました。
American Eagle Outfitters Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AEO News
- BTIGはアバクロンビーを「買い」、アメリカンイーグルを「中立」で評価開始
- BTIG starts Abercrombie at Buy, American Eagle at Neutral
- BTIGがアメリカンイーグル・アウトフィッターズ株を「中立」評価で開始
- BTIG initiates American Eagle Outfitters stock with Neutral rating
- Huge News for American Eagle Stock Investors!
- アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ、四半期配当金0.125ドルを発表
- American Eagle Outfitters declares quarterly dividend of $0.125
- American Eagle Outfitters Stock Analysis: Buy or Sell?
- American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Bull of the Day: Build-A-Bear Workshop (BBW)
- Nuuly’s Growth Potential Is The Best Reason To Buy Urban Outfitters (NASDAQ:URBN)
- Cracker Barrel is halting remodels. An analyst now sees even ‘less visibility’ on the path forward.
- Why American Eagle Outfitters Rallied in August
- アメリカンイーグル、InvestingProのフェアバリュー分析を62%のリターンで実証
- American Eagle validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 62% return
- American Eagle Outfitters Is Now Priced For Growth (NYSE:AEO)
- Why American Eagle Outfitters Stock Soared 45% Higher This Week
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Company News for Sep 5, 2025
- Stock Market Today: American Eagle Soars on Earnings and Viral Ad Buzz
- Lululemon: There's Salvage Value Here As International Growth Steps Up (Upgrade)
- S&P 500 registers record-high close as data keeps rate cut views intact
- Wall Street indexes end higher as data keeps rate cut views intact
1日のレンジ
19.37 20.19
1年のレンジ
9.27 22.38
- 以前の終値
- 19.90
- 始値
- 19.99
- 買値
- 19.71
- 買値
- 20.01
- 安値
- 19.37
- 高値
- 20.19
- 出来高
- 14.504 K
- 1日の変化
- -0.95%
- 1ヶ月の変化
- 54.35%
- 6ヶ月の変化
- 69.18%
- 1年の変化
- -11.30%
