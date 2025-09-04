クォートセクション
AEO: American Eagle Outfitters Inc

19.71 USD 0.19 (0.95%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AEOの今日の為替レートは、-0.95%変化しました。日中、通貨は1あたり19.37の安値と20.19の高値で取引されました。

American Eagle Outfitters Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
19.37 20.19
1年のレンジ
9.27 22.38
以前の終値
19.90
始値
19.99
買値
19.71
買値
20.01
安値
19.37
高値
20.19
出来高
14.504 K
1日の変化
-0.95%
1ヶ月の変化
54.35%
6ヶ月の変化
69.18%
1年の変化
-11.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K