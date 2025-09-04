Devises / AEO
AEO: American Eagle Outfitters Inc
18.86 USD 0.85 (4.31%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AEO a changé de -4.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.68 et à un maximum de 20.00.
Suivez la dynamique American Eagle Outfitters Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AEO Nouvelles
- BTIG initie la couverture d’Abercrombie avec un "Achat" et d’American Eagle avec un "Neutre"
- BTIG initie la couverture d’American Eagle Outfitters avec une note Neutre
- Huge News for American Eagle Stock Investors!
- American Eagle Outfitters annonce un dividende trimestriel de 0,125$
- American Eagle Outfitters Stock Analysis: Buy or Sell?
- American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Bull of the Day: Build-A-Bear Workshop (BBW)
- Nuuly’s Growth Potential Is The Best Reason To Buy Urban Outfitters (NASDAQ:URBN)
- Cracker Barrel is halting remodels. An analyst now sees even ‘less visibility’ on the path forward.
- Why American Eagle Outfitters Rallied in August
- American Eagle confirme l’analyse de Juste Valeur d’InvestingPro avec un rendement de 62%
- American Eagle Outfitters Is Now Priced For Growth (NYSE:AEO)
- Why American Eagle Outfitters Stock Soared 45% Higher This Week
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Company News for Sep 5, 2025
- Stock Market Today: American Eagle Soars on Earnings and Viral Ad Buzz
- Lululemon: There's Salvage Value Here As International Growth Steps Up (Upgrade)
- S&P 500 registers record-high close as data keeps rate cut views intact
- Wall Street indexes end higher as data keeps rate cut views intact
Range quotidien
18.68 20.00
Range Annuel
9.27 22.38
- Clôture Précédente
- 19.71
- Ouverture
- 19.95
- Bid
- 18.86
- Ask
- 19.16
- Plus Bas
- 18.68
- Plus Haut
- 20.00
- Volume
- 13.703 K
- Changement quotidien
- -4.31%
- Changement Mensuel
- 47.69%
- Changement à 6 Mois
- 61.89%
- Changement Annuel
- -15.12%
20 septembre, samedi