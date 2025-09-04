Währungen / AEO
AEO: American Eagle Outfitters Inc
19.71 USD 0.19 (0.95%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AEO hat sich für heute um -0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.37 bis zu einem Hoch von 20.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Eagle Outfitters Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
19.37 20.19
Jahresspanne
9.27 22.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.90
- Eröffnung
- 19.99
- Bid
- 19.71
- Ask
- 20.01
- Tief
- 19.37
- Hoch
- 20.19
- Volumen
- 14.504 K
- Tagesänderung
- -0.95%
- Monatsänderung
- 54.35%
- 6-Monatsänderung
- 69.18%
- Jahresänderung
- -11.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K