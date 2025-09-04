QuotazioniSezioni
AEO
AEO: American Eagle Outfitters Inc

18.86 USD 0.85 (4.31%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AEO ha avuto una variazione del -4.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.68 e ad un massimo di 20.00.

Segui le dinamiche di American Eagle Outfitters Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.68 20.00
Intervallo Annuale
9.27 22.38
Chiusura Precedente
19.71
Apertura
19.95
Bid
18.86
Ask
19.16
Minimo
18.68
Massimo
20.00
Volume
13.703 K
Variazione giornaliera
-4.31%
Variazione Mensile
47.69%
Variazione Semestrale
61.89%
Variazione Annuale
-15.12%
20 settembre, sabato