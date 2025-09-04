Valute / AEO
AEO: American Eagle Outfitters Inc
18.86 USD 0.85 (4.31%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AEO ha avuto una variazione del -4.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.68 e ad un massimo di 20.00.
Segui le dinamiche di American Eagle Outfitters Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AEO News
- BTIG avvia la copertura di Abercrombie con Buy e American Eagle con Neutral
- BTIG avvia la copertura di American Eagle Outfitters con rating Neutral
- Huge News for American Eagle Stock Investors!
- American Eagle Outfitters dichiara dividendo trimestrale di $0,125
- American Eagle Outfitters Stock Analysis: Buy or Sell?
- American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Bull of the Day: Build-A-Bear Workshop (BBW)
- Nuuly’s Growth Potential Is The Best Reason To Buy Urban Outfitters (NASDAQ:URBN)
- Cracker Barrel is halting remodels. An analyst now sees even ‘less visibility’ on the path forward.
- Why American Eagle Outfitters Rallied in August
- American Eagle conferma l’analisi del Fair Value di InvestingPro con un rendimento del 62%
- American Eagle Outfitters Is Now Priced For Growth (NYSE:AEO)
- Why American Eagle Outfitters Stock Soared 45% Higher This Week
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Company News for Sep 5, 2025
- Stock Market Today: American Eagle Soars on Earnings and Viral Ad Buzz
- Lululemon: There's Salvage Value Here As International Growth Steps Up (Upgrade)
- S&P 500 registers record-high close as data keeps rate cut views intact
- Wall Street indexes end higher as data keeps rate cut views intact
Intervallo Giornaliero
18.68 20.00
Intervallo Annuale
9.27 22.38
- Chiusura Precedente
- 19.71
- Apertura
- 19.95
- Bid
- 18.86
- Ask
- 19.16
- Minimo
- 18.68
- Massimo
- 20.00
- Volume
- 13.703 K
- Variazione giornaliera
- -4.31%
- Variazione Mensile
- 47.69%
- Variazione Semestrale
- 61.89%
- Variazione Annuale
- -15.12%
20 settembre, sabato