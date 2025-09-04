货币 / AEO
AEO: American Eagle Outfitters Inc
20.21 USD 0.34 (1.71%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AEO汇率已更改1.71%。当日，交易品种以低点19.91和高点20.35进行交易。
关注American Eagle Outfitters Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AEO新闻
- American Eagle Outfitters宣布季度股息为$0.125
- American Eagle Outfitters declares quarterly dividend of $0.125
- American Eagle Outfitters Stock Analysis: Buy or Sell?
- American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Bull of the Day: Build-A-Bear Workshop (BBW)
- Nuuly’s Growth Potential Is The Best Reason To Buy Urban Outfitters (NASDAQ:URBN)
- Cracker Barrel is halting remodels. An analyst now sees even ‘less visibility’ on the path forward.
- Why American Eagle Outfitters Rallied in August
- 美国鹰验证InvestingPro公允价值分析，带来62%回报
- American Eagle validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 62% return
- American Eagle Outfitters Is Now Priced For Growth (NYSE:AEO)
- Why American Eagle Outfitters Stock Soared 45% Higher This Week
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Company News for Sep 5, 2025
- Stock Market Today: American Eagle Soars on Earnings and Viral Ad Buzz
- Lululemon: There's Salvage Value Here As International Growth Steps Up (Upgrade)
- S&P 500 registers record-high close as data keeps rate cut views intact
- Wall Street indexes end higher as data keeps rate cut views intact
- American Eagle Analysts Increase Their Forecasts After Better-Than-Expected Q2 Results - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Wall Street indexes rise as data keeps rate cut views intact
- Tariff Pressures Loom Over American Eagle's Outlook Despite Recent Gains - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- American Eagle Outfitters stock price target raised by CFRA to $19
日范围
19.91 20.35
年范围
9.27 22.38
- 前一天收盘价
- 19.87
- 开盘价
- 20.10
- 卖价
- 20.21
- 买价
- 20.51
- 最低价
- 19.91
- 最高价
- 20.35
- 交易量
- 4.861 K
- 日变化
- 1.71%
- 月变化
- 58.26%
- 6个月变化
- 73.48%
- 年变化
- -9.05%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值