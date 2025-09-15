通貨 / CADCHF
CADCHF: Canadian Dollar vs Swiss Franc
0.57496 CHF 0.00133 (0.23%)
セクター: 通貨 ベース: Canadian Dollar 利益通貨: Swiss Franc
CADCHFの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1CADあたり0.57094CHFの安値と0.57523CHFの高値で取引されました。
カナダドルvsスイスフランダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 履歴チャートは、カナダドル価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CADCHF News
- Forex Today: BoJ’s hawkish twist lifts Japanese Yen, focus shifts to Trump-Xi call
- Canadian Dollar holds steady above 1.3800, Canadian Retail Sales data looms
- Canadian Dollar pares away more gains as US Dollar recovers ground
- CAD trading flat vs. USD – Scotiabank
- BoC cuts 25bps, signals room for more easing – BBH
- BoC cuts rates to 2.50%, signals caution on further easing – OCBC
- USD/CAD Price Forecast: Bulls might find resistance around 1.3800
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- USD/CAD holds gains above 1.3750 due to upbeat US inflation outlook
- USD/CAD steadies as BoC interest rate cut weighs on Canadian Dollar
- USD/CAD Price Forecast: Edges higher ahead of BoC-Fed policy outcome
- CAD down marginally into the BoC rate decision – Scotiabank
- CAD: Today’s Bank of Canada cut not the last – ING
- CAD: Inflation is almost as expected, further interest rate cut ahead – Commerzbank
- Canadian Dollar holds negative ground near 1.3750, BoC/ Fed rate decisions in focus
- USD/CAD rebounds to near 1.3750 ahead of rate decision from Fed, BoC
- Canadian Dollar extends gains as Greenback falters
- USD/CAD weakens as soft Canada CPI cements BoC rate cut bets
- CAD up marginally into CPI – Scotiabank
- Canada CPI unlikely to alter BOC easing path – BBH
- USD/CAD stalls below key 1.3920 resistance – Société Générale
- Canada CPI set to rise in August as BoC eyes rate cut
- USD/CAD remains subdued near 1.3750 due to rising Oil prices, weaker US Dollar
- Canadian Dollar lurches higher as Greenback withers
CADCHF on the Community Forum
CADCHFの取引アプリ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
最強のEAを紹介します！これは私の手動トレードシステム「 Algo Pumping 」をベースにして作り上げたものです。 このストラテジーを徹底的に磨き上げ、重要なアップデート、フィルター、テクノロジーをぶち込み、ついにリリースすることになりました。このEAは： 高度なAlgo Pumping Swing Tradingアルゴリズムでマーケットを攻めます 資金を守るためにしっかりStop Lossを設定 「Prop Firmチャレンジ」にも「個人トレード」にもバッチリ対応 マーチンゲールも重いナンピンも使わず、リスク管理はスマートに M15タイムフレームで稼働（今後H1とH4対応も予定） 15通貨ペアを同時に運用：AUDCAD、AUDCHF、AUDUSD、AUDSGD、CADCHF、EURGBP、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF ブレイクアウト戦略は使わない（無理な突っ込みトレードなし） サーバーの遅延や超高速約定に頼らず安定稼働 最低入金額はたったの200USDからスタート可能 レバレッジも自
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
️ すでに Boring Pips EA をお持ちですか？ 追加で 30%割引 の対象となります！ 詳しくはお問い合わせください： リベート（返金）の受け取り方法 トランプ氏の2期目 によって、グローバル市場を揺るがす大規模な関税の復活から始まる、攻撃的な貿易政策の波が再燃しています。 中東の緊張 が高まり、最近では イスラエルとイラン の間での対立が注目され、原油価格の上昇要因となっている可能性があります。 ロシアとウクライナの戦争 は解決の兆しがなく続いており、地政学的な不安定さを助長しています。 経済的ナショナリズム が広がる一方で、国際的な協調関係は崩壊しつつあります。 サプライチェーン は依然として脆弱で、主要経済圏では インフレ圧力 が高まっています。 金融市場 はこれまで以上に脆弱で予測不可能になっています。あなたのトレーディング戦略は、この新しい現実に備えていますか？ このような不安定な時代を乗り切るために、トレーダーには従来型の戦略だけでは不十分です。 市場の大きな動きに依存せず、 複数の機会から安定的に利益を得られるシステム が必
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
South East EA
Sugianto
5 (6)
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
あらゆる取引戦略をポジション取引戦略に変換したり、不利な動きをしたポジションの自動ドローダウン制御システムを含む実証済みの RSI および ADR ベースのポジション取引戦略を取引したりできます。 この EA は、Market Structure Trader Web サイトで長年にわたって教示されているポジション取引戦略に使用されてきた MRA EA を進化させ、簡素化したものです。 ウェブサイトへのリンク、無料のポジション取引コース、その他の商品については、私のプロフィールをご覧ください。 EA は、「エラスティックバンド理論」を使用して市場構造の動きに自動的にスケールし、RSI 指標または取引したい外国為替商品の平均日幅 (ADR) の拡張を使用して、銀行や金融機関がとった動きを反転します。 ポジション取引は、小さなリスクと複数のエントリーを使用して市場にエントリーする方法です。つまり、最初の取引エントリーの精度は、エントリー後の EA による取引の管理方法ほど重要ではありません。 市場は予測不可能であり、長期的に持続可能な正確さで動きのタイミングを計ることは事実上不可能です
CAD Sniper X MT5
Mr James Daniel Coe
4.91 (11)
BUILDING ON THE SUCCESS OF MY POPULAR FREE EA 'CAD SNIPER'... I PRESENT CAD SNIPER X! THOUSANDS MORE TRADES | NO BROKER LIMITATIONS | BETTER STATISTICS | MULTIPLE STRATEGIES Send me a PRIVATE MESSAGE after purchase for the manual and a free bonus TWO STRATEGIES IN ONE FOR AUDCAD, NZDCAD, GBPCAD and CADCHF Strategy 1 can be used with any broker, trades much more frequently and is the default strategy for CAD Sniper X. It's shown robust backtest success for many years and is adapted from ot
1日のレンジ
0.57094 0.57523
1年のレンジ
0.56999 0.64061
- 以前の終値
- 0.5736 3
- 始値
- 0.5738 4
- 買値
- 0.5749 6
- 買値
- 0.5752 6
- 安値
- 0.5709 4
- 高値
- 0.5752 3
- 出来高
- 11.425 K
- 1日の変化
- 0.23%
- 1ヶ月の変化
- -0.92%
- 6ヶ月の変化
- -6.39%
- 1年の変化
- -7.81%