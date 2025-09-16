통화 / CADCHF
CADCHF: Canadian Dollar vs Swiss Franc
0.57641 CHF 0.00278 (0.48%)
부문: 통화 베이스: Canadian Dollar 수익 통화: Swiss Franc
CADCHF 환율이 당일 0.48%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 CAD당 저가 0.57094 CHF와 고가 0.57764 CHF로 거래되었습니다
캐나다 달러 vs 스위스 프랑 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 캐나다 달러 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
0.57094 0.57764
년간 변동
0.56999 0.64061
- 이전 종가
- 0.5736 3
- 시가
- 0.5738 4
- Bid
- 0.5764 1
- Ask
- 0.5767 1
- 저가
- 0.5709 4
- 고가
- 0.5776 4
- 볼륨
- 28.517 K
- 일일 변동
- 0.48%
- 월 변동
- -0.67%
- 6개월 변동
- -6.15%
- 년간 변동율
- -7.58%
20 9월, 토요일