Le taux de change de CADCHF a changé de 0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 0.57094 CHF et à un maximum de 0.57764 CHF pour 1 CAD.

Suivez la dynamique Dollar Canadien vs. Franc Suisse. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar canadien a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.