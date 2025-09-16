Devises / CADCHF
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CADCHF: Canadian Dollar vs Swiss Franc
0.57641 CHF 0.00278 (0.48%)
Secteur: Devise Base: Canadian Dollar Devise de profit: Swiss Franc
Le taux de change de CADCHF a changé de 0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 0.57094 CHF et à un maximum de 0.57764 CHF pour 1 CAD.
Suivez la dynamique Dollar Canadien vs. Franc Suisse. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar canadien a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CADCHF Nouvelles
- Canadian Dollar firms despite weaker July Retail Sales
- CAD is trading defensively on wider spreads – Scotiabank
- USD/CAD hits fresh highs at 1.3820 amid broadbased US Dollar strength
- USD/CAD Forecast 19/09: Dollar Pressures Loonie (Video)
- Forex Today: BoJ’s hawkish twist lifts Japanese Yen, focus shifts to Trump-Xi call
- Canadian Dollar holds steady above 1.3800, Canadian Retail Sales data looms
- Canadian Dollar pares away more gains as US Dollar recovers ground
- CAD trading flat vs. USD – Scotiabank
- BoC cuts 25bps, signals room for more easing – BBH
- BoC cuts rates to 2.50%, signals caution on further easing – OCBC
- USD/CAD Price Forecast: Bulls might find resistance around 1.3800
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- USD/CAD holds gains above 1.3750 due to upbeat US inflation outlook
- USD/CAD steadies as BoC interest rate cut weighs on Canadian Dollar
- USD/CAD Price Forecast: Edges higher ahead of BoC-Fed policy outcome
- CAD down marginally into the BoC rate decision – Scotiabank
- CAD: Today’s Bank of Canada cut not the last – ING
- CAD: Inflation is almost as expected, further interest rate cut ahead – Commerzbank
- Canadian Dollar holds negative ground near 1.3750, BoC/ Fed rate decisions in focus
- USD/CAD rebounds to near 1.3750 ahead of rate decision from Fed, BoC
- Canadian Dollar extends gains as Greenback falters
- USD/CAD weakens as soft Canada CPI cements BoC rate cut bets
- CAD up marginally into CPI – Scotiabank
- Canada CPI unlikely to alter BOC easing path – BBH
CADCHF on the Community Forum
Applications de Trading pour CADCHF
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la haus
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Transformez n'importe quelle stratégie de trading en une stratégie de trading de positions ou négociez les stratégies de trading de positions éprouvées basées sur le RSI et l'ADR, y compris un système de contrôle automatisé des retraits pour les positions qui évoluent contre vous. Cet EA est une évolution et une simplification de l'EA MRA qui est utilisé depuis de nombreuses années pour les stratégies de trading de positions enseignées sur le site Web Market Structure Trader. Consultez mon prof
South East EA
Sugianto
5 (6)
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
CAD Sniper X MT5
Mr James Daniel Coe
4.91 (11)
BUILDING ON THE SUCCESS OF MY POPULAR FREE EA 'CAD SNIPER'... I PRESENT CAD SNIPER X! THOUSANDS MORE TRADES | NO BROKER LIMITATIONS | BETTER STATISTICS | MULTIPLE STRATEGIES Send me a PRIVATE MESSAGE after purchase for the manual and a free bonus TWO STRATEGIES IN ONE FOR AUDCAD, NZDCAD, GBPCAD and CADCHF Strategy 1 can be used with any broker, trades much more frequently and is the default strategy for CAD Sniper X. It's shown robust backtest success for many years and is adapted from ot
Range quotidien
0.57094 0.57764
Range Annuel
0.56999 0.64061
- Clôture Précédente
- 0.5736 3
- Ouverture
- 0.5738 4
- Bid
- 0.5764 1
- Ask
- 0.5767 1
- Plus Bas
- 0.5709 4
- Plus Haut
- 0.5776 4
- Volume
- 28.517 K
- Changement quotidien
- 0.48%
- Changement Mensuel
- -0.67%
- Changement à 6 Mois
- -6.15%
- Changement Annuel
- -7.58%
20 septembre, samedi