CADCHF: Canadian Dollar vs Swiss Franc
0.57739 CHF 0.00376 (0.66%)
Sektor: Währung Basis: Canadian Dollar Gewinnwährung: Swiss Franc
Der Wechselkurs von CADCHF hat sich für heute um 0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 0.57094 CHF und einem Hoch von 0.57764 CHF pro 1 CAD gehandelt.
Verfolgen Sie die Kanadischer Dollar vs Schweizer Franken-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Kanadischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CADCHF News
- Kanadischer Dollar büßt Verluste ein, trotz verfehlter Einzelhandelsumsätze, trotzt dem Trend des Greenbacks
- Kanadischer Dollar festigt sich trotz schwacher Einzelhandelsumsätze im Juli
- CAD is trading defensively on wider spreads – Scotiabank
- Forex Today: BoJ’s hawkish twist lifts Japanese Yen, focus shifts to Trump-Xi call
- Kanadischer Dollar bleibt über 1,3800 stabil, kanadische Einzelhandelsumsatzdaten stehen bevor
- Kanadischer Dollar gibt weitere Gewinne ab, während US-Dollar Boden gutmacht
- CAD trading flat vs. USD – Scotiabank
- BoC cuts 25bps, signals room for more easing – BBH
- BoC cuts rates to 2.50%, signals caution on further easing – OCBC
- USD/CAD Price Forecast: Bulls might find resistance around 1.3800
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- USD/CAD hält Gewinne über 1,3750 aufgrund der optimistischen US-Inflationsprognose
- USD/CAD stabilisiert sich, da die Zinssenkung der BoC den kanadischen Dollar belastet
- USD/CAD Preisprognose: Steigt leicht im Vorfeld des BoC-Fed-Politikbeschlusses
- CAD down marginally into the BoC rate decision – Scotiabank
Tagesspanne
0.57094 0.57764
Jahresspanne
0.56999 0.64061
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.5736 3
- Eröffnung
- 0.5738 4
- Bid
- 0.5773 9
- Ask
- 0.5776 9
- Tief
- 0.5709 4
- Hoch
- 0.5776 4
- Volumen
- 26.744 K
- Tagesänderung
- 0.66%
- Monatsänderung
- -0.50%
- 6-Monatsänderung
- -5.99%
- Jahresänderung
- -7.43%
19 September, Freitag
12:30
CAD
- Akt
- -0.8%
- Erw
- 0.8%
- Vorh
- 1.6%
12:30
CAD
- Akt
- -1.2%
- Erw
- 0.4%
- Vorh
- 2.2%